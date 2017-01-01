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Gümüşhane'de 57.Alaya vefa yürüyüşü düzenlendi



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de sabah namazı vaktinde tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan 57. Piyade Alayı şehitleri için anma ve yürüyüş düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde organize edilen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği Gümüşhane'de merkez Kemaliye Camiinde gerçekleştirildi. Sabah namazı öncesinde Müftü Yardımcısı Hüseyin Hacıfettahoğlu'nun Çanakkale ve Şehadet konulu vaazının ardından cami çıkışı katılımcılara yarma çorbası ikram edildi.

Çorba ikramının ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Emirler Mezarlığına kadar yürüyüş gerçekleştiren heyet burada şehit kabirlerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Defterdar Turan Kemer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Mücahit Atalay, Ticaret İl Müdürü Mürsel Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem, Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, gençlik merkezi üyesi gençler, KYK yurtlarında barınan gençler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(RE-ÖS-Y)



25.04.2017 09:19:24 TSI

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