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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Yetim çocuklara özel tatil

25 Nisan 2017 Salı, 09:18
Yetim çocuklara özel tatil
Yetim çocuklara özel tatil

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya "Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında yetim çocuklar ve aileleri için özel bir tatil programı düzenlendi.
Gönül Elçileri Projesi kapsamında yürütülen "Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor" Projesi, Antalyalı yetimleri sevindirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi ve desteğiyle başlatılan ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu koordinatörlüğünde yürütülen "Antalya Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında düzenlenen program, 22-24 Nisan tarihlerinde The Land Of Legends Otel'de gerçekleştirildi. Programa, yetim çocukların yanı sıra, şehit aileleri de katıldı.

Eğlence ve Macera dolu 2 gün
Aileleriyle birlikte otelin sunduğu çeşitli aktivitelere katılan çocuklar, moral ve motivasyon depoladı. Macera ve eğlence dolu bir ortam sunan otelin imkânlarından sınırsız olarak yararlanan çocuklar, 2 gün 2 gece gönüllerince eğlendiler. Süratli kaydırak, Çılgın Nehir, Hayvanat Bahçesi, Yanardağ Patlamaları ve boyları 2 metreyi bulan Dalga Havuzu gibi alanlarda çok sayıda macera yaşadılar.
(SÇ-SÇ-Y)

25.04.2017 09:27:11 TSI
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