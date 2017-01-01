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Kuru meyve sektörü 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyor

25 Nisan 2017 Salı, 09:33
Kuru meyve sektörü 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyor
Kuru meyve sektörü 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türkiye'nin ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının lokomotif görevi gördüğü kuru meyve sektörü, 2017 yılında 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Kuru meyve ihracatında lider ürün olan çekirdeksiz kuru üzümde ise ihracatımız 180 bin tonu aştı. Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzümden elde ettiği döviz geliri 15 Nisan 2017 tarihi itibariyle 285 milyon dolara ulaştı.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Genel Kurulda konuşan Birlik Başkanı Birol Celep, "Kuru incirde 60 bin tonluk bir ihracata karşılık 220 milyon dolar, Çekirdeksiz kuru üzümde, 280 bin tonluk ihracata karşılık 430 milyon dolarlık ve kuru kayısıda ise, 80 bin ton civarı bir ihracatla 260 milyon dolarlık bir ihracat gelirine ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer ihraç ürünlerimizle birlikte 1 milyar 350 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandıracağız" diye konuştu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2016/17 sezonunda kuru üzüm rekoltesinin bir önceki sezona göre yüzde 60 fazla olmasının ve kuru üzümdeki Chlorpyrifos etkili maddesinin AB tarafından yasaklanmasının ortalama ihraç fiyatının gerilemesine neden olduğunu kaydetti. Celep, kuru üzüm ihracatının miktar bazında yüzde 40 artmasına karşın, değer bazında artış oranının yüzde 4'te kaldığına dikkati çekti.
Sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla 31 Mart - 1 Nisan 2017 tarihlerinde 3. Kuru Meyve Çalıştayı düzenledikleri bilgisini veren Celep şöyle devam etti: "Kuru meyve ihraç ürünlerimizin ihracatına etki edebilecek Ulusal ve Uluslararası düzeydeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Chlorpyrifos sorunu ortaya çıkınca yaptığımız girişimler ve toplantılar sonucunda söz konusu etkili maddeyi içeren zirai ilaçlar Bakanlıkça yasaklanmış, üreticilerce kullanılmaması yönündeki girişimler ve çalışmalarda başarı ile sonuçlandırıldı."

Bu yıl Avrupa Birliği'nin kuru kayısıda kükürt limitini gözden geçirme, kuru üzümde Okratoksin A ile ilgili kontrol sıklığı koyma yönündeki girişimlerine ve kuru incirde Okratoksin A limiti belirlenmesinin önlenmesine yönelik Bakanlıklar, Üniversiteler ve sektör paydaşlarının katkıları ile çalışmalar yaptıklarını anlatan Celep, "3. Kuru Meyve Çalıştayı'nda, İhracattan geri dönen malların yurda girişi konusunda kolaylık sağlayıcı bir yasal düzenleme getirilmesi hususundaki talebimizi Bakanlık temsilcilerine yineledik, Kuru incir ihracatında hidrojen peroksit denetimleri konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile sektörün yaşadığı sıkıntıların giderilmesi konusunda mutabakat sağlamaya çalışıyoruz. Çekirdeksiz kuru üzüm başta olmak üzere, tüm ürünlerimizde pestisit kullanımında denetimlerin arttırılarak kontrol altına alınması konusundaki taleplerimizi Bakanlık yetkililerine iletme olanağı bulduk" şeklinde konuştu.

KMTG'nin projelerine sahip çıkılmalı
Ekonomi Bakanlığı'nın sektörel tanıtım gruplarını kapatma kararı sonrasında Kuru Meyve Tanıtım Grubu'nun (KMTG) faaliyetlerine son verildiğine işaret eden Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Başkanı Osman Öz: "Kuru Meyve Tanıtım Grubu (KMTG), 2012-17 yılları arasında özellikle Uzakdoğu'da ürünlerimizin tanıtımı ve ihracatımıza yeni pazarlar kazandırılması amacına yönelik başarılı çalışmalara imza attı. Hedef Pazar olarak belirlediğimiz ülkelerde özellikle Çin ve Kore'de iyi işler başardık, KMTG'nin attığı tohumlar filizlendi. Bugün Uzakdoğu ülkelerine ihracatımız önemli boyutlara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde kurulacak olan Türkiye Tanıtım Grubu'nun, tüm tanıtım gruplarını tek çatı altında toplayarak çalışmalarını sürdürmesini bekliyoruz, KMTG olarak başlattığımız tüm tanıtım çalışmalarının ileri taşımasını bekliyoruz" dedi.

Mevcut hava şartları çerçevesinde önümüzdeki sezona ilişkin olarak, verimli bir sezonun bizi beklediklerini kaydeden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2017 yılı sonunda ise sektörel ihracatın diğer ürünlerimizin de katkılarıyla 1,35 milyar dolar olarak gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Mali Genel Kurul Toplantısında, 2017 yılı iş programı ile 2017 yılı bütçesi 3 milyon 970 bin lira olarak kabul edilirken, toplantı 2017 yılının sektör için verimli ve kazançlı geçmesi dilekleriyle son buldu.
(MB-Y)

25.04.2017 09:40:55 TSI
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