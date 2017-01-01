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Kayseri'de şüpheli ölüm



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 1 kişi, metruk bir evin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Nazım Bey mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bulunan bir metruk evin bahçesinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin G.G. (28) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. G.G.'nin cenazesi yapılan incelemesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AG-AÖ-



25.04.2017 09:42:38 TSI

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