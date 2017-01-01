YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevşehir'de ekmeğe zam geldi

Nevşehir'de ekmeğe zam geldi



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de Ramazan ayı öncesinde Fırıncılar Odası tarafından sunulan ekmek zammı teklifi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından onaylandı.

Nevşehir'de Ramazan ayı öncesinde Fırıncılar Odası tarafından sunulan ekmek zammı teklifi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından onaylandı. Buna göre daha önce 85 Kuruş'tan satılan 250 gram ekmek 25 Nisan 2017 tarihinden itibaren 1 liradan satılmaya başlandı

Fırıncılar Odası'nın ekmek maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına yaptığı zam teklifi kabul edildi. Buna göre daha önce 85 Kuruş'tan satılan 250 gram ekmek 1 liraya, 40 Kuruş'tan satılan 90 gram simit 50 Kuruş'a yükseldi.

Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerinde ise ekmeğe herhangi bir zam gelmediği bildirildi.

(COŞ-AÖ-Y)



25.04.2017 09:44:00 TSI

NNNN

