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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir'de ekmeğe zam geldi

25 Nisan 2017 Salı, 09:35
Nevşehir'de ekmeğe zam geldi

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de Ramazan ayı öncesinde Fırıncılar Odası tarafından sunulan ekmek zammı teklifi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından onaylandı.
Nevşehir'de Ramazan ayı öncesinde Fırıncılar Odası tarafından sunulan ekmek zammı teklifi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından onaylandı. Buna göre daha önce 85 Kuruş'tan satılan 250 gram ekmek 25 Nisan 2017 tarihinden itibaren 1 liradan satılmaya başlandı
Fırıncılar Odası'nın ekmek maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına yaptığı zam teklifi kabul edildi. Buna göre daha önce 85 Kuruş'tan satılan 250 gram ekmek 1 liraya, 40 Kuruş'tan satılan 90 gram simit 50 Kuruş'a yükseldi.
Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerinde ise ekmeğe herhangi bir zam gelmediği bildirildi.
(COŞ-AÖ-Y)

25.04.2017 09:44:00 TSI
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