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ERÜ'de "Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali" Başladı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ile Diş Hekimliği Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali, "Soğuk Bir Berlin Gecesi" adlı oyun ile tiyatro severlere perdelerini açtı.

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Festivalin ilk günü Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan, yazarlığını Barış Eren, yönetmenliğini ise Burcu Kapan'ın üstlendiği "Soğuk Bir Berlin Gecesi" isimli tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro gösterisi izleyenlerden yoğun alkış aldı.

1 hafta boyunca devam edecek olan festivalde; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi tiyatro toplulukları seyirciyle buluşacak.

(AÖ-Y)



25.04.2017 09:46:54 TSI

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