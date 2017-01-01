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Acıgöl'de öğrenciler fidan dikti

25 Nisan 2017 Salı, 09:39
Acıgöl'de öğrenciler fidan dikti
Acıgöl'de öğrenciler fidan dikti

(Fotoğraflı)

İsa Saatçioğlu
NEVŞEHİR (İHA) - Acıgöl Mehmet Zeki Hanoğlu ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri "Seninde bir ağacın olsun" kampanyası çerçevesinde fidan dikti.
Acıgöl'de düzenlenen "Seninde bir ağacın olsun" kampanyası çerçevesinde düzenlenen programa Acıgöl Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, M.Zeki Hanoğlu ilkokul müdürü Sami Özgümüş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler ile birlikte fidan diken Kaymakam Akbulut öğrencilerimize küçük yaşta ağaç sevgisinin kazandırılması gerektiğini ifade etti. Akbulut, "Bazı şeylerin zamanında kazandırılması gerektiğini ve bunlardan en önemlisi ise ağaç sevgisidir. Ağaç sevgisinin de küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Böyle bir organizasyona vesile olduğu için okul müdürü Sami Özgümüş'e teşekkür ederim" dedi.
(COS-AÖ-Y)

25.04.2017 09:48:06 TSI
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