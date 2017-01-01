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Ayvalık'ta geleceğin denizcilerinden örnek etkinlik



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geleceğin denizcilerini yetiştiren Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ekim ayında koordinatör öğretmenleri Suna Fegendemir ve okul öğrencilerinden Enis Çilesiz, Selen Aksoy, Ecem Elmira Gözübüyük öncülüğünde başlatılan ''Bizim bir dileğimiz var; Bütün çocuklar gülsün diye'' sloganıyla başlattıkları sosyal etkinliğin ikincisini hayata geçirdiler.

Bu kapsamda; İhtiyacı olan okullara kendi cep harçlıklarıyla oyuncak ve kırtasiye malzemesi toplayan genç denizcilere aileleri ve ilçe esnafının da kampanya süresince destek verdiği öğrenildi.

Ayvalık'ta 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk döneminde; ilçede ihtiyaç sahibi öğrencilerin en çok bulunduğu Aliçetinkaya ve İstiklal İlkokullarını ziyaret edip oyuncak ve kırtasiye malzemesi yardımı yapan denizcilerin bu kez rotası ilçenin kırsa mahallerinden Çamoba oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına denk gelen ziyarette, beraberinde götürdükleri oyuncak ve kırtasiye malzemelerini köy okulu öğrencilerine dağıtan genç denizcilerden biri de giydiği palyaço kıyafetiyle ziyarete renk kattı.

Köy okulu öğrencileriyle okulun bahçesinde çocuk oyunları da oynamayı ihmal etmeyen Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ziyaret sırasında okul müdürü Hüseyin Aday da yalnız bırakmadı.

(SS)



25.04.2017 09:51:52 TSI

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