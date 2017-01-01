Burhaniye'de sebze fidesi satışına büyük talep
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Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Nisan yağmurlarının düşmesi ile çiftçi sebze fidesi ekimine başlaması satışları patlattı
Tohum ve ilaç bayileri de çiftçilerin talebi üzerine çeşit çeşit sebze fidelerini satışa sundu. Nisan yağmurlarının çiftçileri hareke geçirdiğini anlatan Ziraat Mühendisi Kadir Karakuş,"İlçemiz orta turfanda sebze ambarı olarak biliniyor. Sebze dikiminin başlamasıyla birlikte bizde fide bulundurmaya başladık. Şu anda, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz ve kabak fideleri getiriyoruz. Sertifikalı olan bu fideleri çeşitlerine göre 50 kuruş ile 1 lira arasında fiyatlarla satıyoruz" dedi.
(FT)
25.04.2017 10:06:22 TSI
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