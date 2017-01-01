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Burhaniye'de sergide resimde yaptılar



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Belediye Gençlik Merkezi'ndeki resim kursuna katılan öğrenciler, Belediye önündeki açtıkları sergide, bir taraftan da resim yaptılar. Kurs öğretmeni Selma Rumelioğlu, öğrencilerin geleceğin ressamlarının olacağını söyledi.

Resim kursuna katılan 10 öğrencinin belediye önünde açtığı sergide eserler göz kamaştırdı. Haftanın iki günü kursa katılan öğrencilerin sergisi onlarca kişi tarafından gezilirken, kurs öğretmeni Selma Rumelioğlu, başarılı öğrencileri kutladı. Kursun devam edeceğini anlatan Rumelioğlu," Çok başarılı öğrencilerimiz var. Yaz aylarında de sergi açmak istiyoruz." dedi.

(FT-



25.04.2017 10:15:13 TSI

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