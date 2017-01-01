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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Küçük Kaymakamın, ilk talimatı tren yolunun park yapılması oldu

25 Nisan 2017 Salı, 10:15
Küçük Kaymakamın, ilk talimatı tren yolunun park yapılması oldu
Küçük Kaymakamın, ilk talimatı tren yolunun park yapılması oldu

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi Kaymakamı Ömer Çimşit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrencilere bıraktı. Küçük kaymakamın ilk talimatı ise tren yolunun park yapılması oldu.
Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret eden Mustafa Kemal İlkokulu 4.sınıf öğrencilerinden Mehmet Salih Turgut oturduğu makam koltuğunda Yenişehir'de buluna Tren yolunun park olması talimatını verdi. Belediye Başkan vekili Kaymakam Ömer Çimşit ise, parkın proje aşamasında olduğunu, projenin ardından çıkarılacak yaklaşık maliyetten hemen sonra ihaleye çıkarılacağını söyledi. Makam koltuğunda duygularını aktaran öğrencilerin bir hayli heyecanlı olduğu ise gözlerden kaçmadı. Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu anlamlı günde Ulu Önder Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği günden dolayı çok memnun oldum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum" dedi. Kaymakam Çimşit daha sonra öğrencilere çeşitli hediyelerini vererek teşekkür etti.
(EZ-SD-Y)

25.04.2017 10:24:00 TSI
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