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İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol TOKİ şantiyesini ziyaret etti

25 Nisan 2017 Salı, 10:19
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol TOKİ şantiyesini ziyaret etti
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol TOKİ şantiyesini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Sultan Sazı mahallesinde inşaatı devam eden 4. Etap TOKİ konutlarının şantiye alanına giderek şantiye şefinden inşaat hakkında detaylı bilgi aldı.
Başkan Karayol, "Belediyemiz talep toplama yöntemi ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından ihale edilen 4. Etap TOKİ şantiyesinde bulunuyoruz. Şantiye şefimiz Koray Bey çalışmalar hakkında bize bilgi verdi. 4. Etap TOKİ uygulamamız toplam 52 blok 643 konuttan ibaret, burada 2 adet Cami, 2 adet ticaret merkezi, 1 adette sosyal tesis, parkları, oyun grupları, alt yapı üst yapı çalışmalarıyla yeşil alanları ile Zemin,1,2 olmak üzere 3 katlı doğalgazlı, asansörlü villa tipi çok muhteşem bir proje. İnşallah 2018 Haziran ayı sonuna kadar projemiz tamamlanarak hak sahipleri evlerine oturacaklardır" diye konuştu.
Başkan Karayol, "Bu kapsamda İncesu merkez Sultan Sazı mahallesindeki bu çalışmanın dışında Örenşehir mahallesinde 200 konut Saraycık mahallesinde 434 konut olmak üzere toplam 1277 konuttan oluşmaktadır. Bize gelen en çok soru ise 5 Etap TOKİ yapılıp yapılmayacağı konusunda şuanda İmar ve Şehircilik müdürlüğümüz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor 4. Etap bittikten sonrada inşallah 5. Etap konutlarına başlayacağız" ifadesinde bulundu.
(AÖ-Y)

25.04.2017 10:26:52 TSI
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