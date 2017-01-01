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Sivasspor, Giresunspor maçını taraftarlar 2 liraya izleyecek



SİVAS (İHA) - TFF 1.Lig'in 30.haftasında oynanacak olan Sivasspor, Giresunspor maçının biletleri 2 liradan satışa sunuldu.

28 Nisan Cuma günü saat 18.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor, Giresunspor maçının biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar biletleri Passolig'in internet sitesinden ve Kongre Müzesi bahçesine yer alan Sivasspor Store'dan temin edebilecek. Çarşamba gününden itibaren ise biletler Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişelerinde satılacak.

Bilet fiyatları Sivasspor yönetim kurulu tarafından maraton ile Osman Seçilmiş Kale Arkası tribünleri 2 lira, VIP tribünü ise 10 lira olarak belirlendi.

(UY-Y-)



25.04.2017 10:27:18 TSI

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