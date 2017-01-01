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Şanlıurfa'nın konut satış verileri açıklandı



Servan Alacabey

DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'da konut satışları bu yılın mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9, ocak-mart döneminde ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Şanlıurfa'da konut satışları bu yılın mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 9 oranında artarak bin 755'e yükseldi. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 48'ini ilk satışlar, yüzde 52'sini ikinci el konut satışları oluşturdu. Mart ayında satışı yapılan konutların yüzde 29'unu ise ipotekli konut satışları oluşturdu. Şanlıurfa'da konut satışları bu yılın ocak-mart döneminde, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artarak 4 bin 622'ye yükseldi. Satışı yapılan konutların yüzde 49'unu ilk satışlar, yüzde 51'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Bu dönemde yapılan konut satışlarının sadece yüzde 28'ini ipotekli satışlar oluşturdu.

(SA-MP-Y)



25.04.2017 10:28:32 TSI

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