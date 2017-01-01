25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

3 bin sokak köpeğine bakıyor

25 Nisan 2017 Salı, 10:20
3 bin sokak köpeğine bakıyor
3 bin sokak köpeğine bakıyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Necdet Demirat, çocukluğundan bu yana sokak köpeklerine bakıyor.
Yeni Mahallede Arifağa Sokakta oturan Necdet Demirat, hemen hemen her gün 3 bine yakın sokak köpeğine çevreden bulduğu veya kendisine gönderilen mamalar ile besliyor. Tepecik Belediyesinin yapmış olduğu Sokak Hayvanları Besleme alanından dolayı belediye Başkanı Adnan Korkmaz'a teşekkür eden Demirat, "Tepecik Belediyesi Sokak hayvanları için besleme alanı yaptı. Kendilerine hayvan severler olarak teşekkür ediyoruz. Bazen bu besleme alanında mama olmadığını görünce kendimiz takviye yaparak köpekleri besliyoruz. Bölgede 3 bine yakın köpek var. Bu köpeklere bakmak oldukça zor. Yapılması gereken bu köpeklerin kısırlaştırılması. Bizlere üzerilerine isimlerini yazmadan kargo ile mama gönderen tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Belçika'da yaşayan annem ve kardeşlerim de bu hayvan sevgimi bildikleri için bana maddi olarak destek sağlıyorlar" dedi. (Tİ - EFE)

25.04.2017 10:28:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yol güzergahı ağaçlandırma çalışmaları
YEREL

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YOL GÜZERGAHI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Yangını söndürmek için seferber oldular
YEREL

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR
Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KÜTAHYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
23 Nisan'ı geçikmeli kutladılar
YEREL

23 NİSAN'I GEÇİKMELİ KUTLADILAR
Miniklerden fidanlara bahar bakımı
YEREL

MİNİKLERDEN FİDANLARA BAHAR BAKIMI
Hisarcık Belediyesinin Sukap Projesi start aldı
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESİNİN SUKAP PROJESİ START ALDI
Genç çiftçiler hibe desteğiyle ilgili bilgilendirildi
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLER HİBE DESTEĞİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ
Hisarcık'ta Kızılay'dan kandil lokumu
YEREL

HİSARCIK'TA KIZILAY'DAN KANDİL LOKUMU
Hisarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden sıcak kandil sütü
YEREL

HİSARCIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAK KANDİL SÜTÜ
Kütahyalı ihtiyar delikanlılar
YEREL

KÜTAHYALI İHTİYAR DELİKANLILAR
Altıntaş İlçe Müftülüğünden konferans
YEREL

ALTINTAŞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN KONFERANS
Yeşilova Mahallesine muhtarlık binası
YEREL

YEŞİLOVA MAHALLESİNE MUHTARLIK BİNASI
Başkan Bilal Demirci: Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilecek
YEREL

BAŞKAN BİLAL DEMİRCİ: GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ VERİLECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte en stressiz meslekler!
SAĞLIK

STRESİ AZ PARASI ÇOK 19 MESLEK!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Türkiye'nin en mutlu insanları bu ilde yaşıyor!
  • 4 "Benim yanımda da soyunduğu için net biliyorum"