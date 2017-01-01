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Başkale'de 'Sosyal Market' hizmeti

25 Nisan 2017 Salı, 10:22
Başkale'de 'Sosyal Market' hizmeti
Başkale'de 'Sosyal Market' hizmeti

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamlığı tarafından kurulan 'Sosyal Market', ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek.
Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün talimatı ile Başkale Hükümet Konağında kurulan 'Sosyal Market', gün içinde ortalama 20 ile 30 kişiyi ağırlıyor. Şimdiye kadar yaklaşık bin kişinin baştan aşağı giydirildiği 'Sosyal Market'e, ayda ortalama 200 kişi müracaat ediyor. 'Sosyal Market'e, okula veya işe giderken giyecek kıyafet bulmakta zorlanan vatandaşlar, buradan ücretsiz faydalanıyor.
Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi birçok aileye destek sağlandığını belirten Başkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman, "Kimsenin onurunu, gururunu kırmadan bu yardımları yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, buralardan istedikleri gibi faydalanabilir. Projemizin amacına ulaştığını görmek bizleri oldukça mutlu ediyor" dedi.
(EE-MSA-Y)

25.04.2017 10:30:03 TSI
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