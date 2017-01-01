25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hangi mevsimde saç ekimi yapılır

25 Nisan 2017 Salı, 10:24
Hangi mevsimde saç ekimi yapılır
Hangi mevsimde saç ekimi yapılır

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekimine en uygun zamanın kişinin kendisini psikolojik ve maddi anlamda uygun koşulları oluşturmasıyla başladığını söyledi.
Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, herhangi bir mevsimde saç ekimi yapılmasının öneminin olmadığını belirterek, "Şunu belirtmek gerekir ki bazı aylarda saç dökülmeleri mevsim geçişlerinde sıklaşıp azalabilir. Kişi kendi saç yapısına göre bu durumu değerlendirerek ekim işlemine başlayabilir. Saç ekimi operasyonu mevsimlerden bağımsız olarak planlanabilir. Gerek kış gerekse yaz mevsiminde rahatlıkla yaptırabileceğiniz saç ekimi operasyonu sonrası dikkat edilecek hususlar çoğunlukla sosyal hayatınız ile yakın bağlantılı olacaktır. Yaz mevsiminde saç ekimi sonrasında 10 güne kadar yüzme ve güneşten uzak durmanız gerekir. Kış mevsiminde yapılan saç ekim operasyonları sonrası ise soğuktan korunmak için başınıza koruyucu şapkalar takılmaması tavsiye olunur. Hangi mevsimde saç ekimi yaptırmalıyım sorusuna cevap ise en uygun mevsim ilkbahar mı sonbahar mı yaz mevsimi mi yoksa kış ayları mı? Saç ekiminin özel bir mevsimi yoktur." diye konuştu.
Yılın 12 ayı rahatlıkla saç nakli yapılabileceğini anlatan Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Burada sadece Yaz dönemi yapılan saç ekimi sonrasında kişinin ortalama 15 gün denize giremeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.
SAÇ EKİMİNDE HANGİ TEKNİK KULLANILIR?
Saç ekiminde kullanılan başlıca iki yöntem bulunduğunu belirten Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, daha sonra şunları söyledi; "Birincisi, FUT denilen arka bölgeden bir şerit şeklinde saçların çıkarılıp tek tek saç köklerine ayrılmasıyla yapılan bir işlemdir. İkincisi ise FUE denilen saç köklerinin arka bölgeden tek tek alınmasıyla yapılan bir işlemdir.Günümüzde en çok kullanılan son teknoloji fUE tekniğidir.
FUE TEKNİĞİ İLE SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIR?
İlerleyen teknoloji ve tıp dünyasının kendisini sürekli yenilemesiyle birlikte gelişen ve birçok saç dökülmesi yaşayan hastalarda çok güzel bir şekilde kullanılan bu teknik temel olarak FUE adı verilen ve ucunda özel iğneler bulunan cihaz sayesinde iki kulak arasından veya enseden alınan saç köklerinin açılmanın olduğu bölgeye nakledilmesi işlemi olarak anlatılabilir. Bu teknik cihaz yardımıyla yapıldığı ve iğne uçlarının oldukça ince olmasından dolayı hiçbir şekilde iz bırakmayan ve iyileşme sürecinin bir hafta kadar sürdüğü tedavi tekniğidir. Bu teknik oldukça güvenli olmasının yanı sıra, günümüzde çokça kullanılan tekniklerin başında gelmektedir. Bunun nedeni ise klasik teknikten oldukça büyük avantajları olmasıdır."
(ERZ-AT-Y)

25.04.2017 10:32:29 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çocuk yaşlarda kilo problemine dikkat !
YEREL

ÇOCUK YAŞLARDA KİLO PROBLEMİNE DİKKAT !
Göz altı ışık dolgusu mutluluk veriyor !
YEREL

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU MUTLULUK VERİYOR !
Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinde Ali Sezer güven tazeledi
YEREL

SULTANBEYLİ ERZURUMLULAR DERNEĞİNDE ALİ SEZER GÜVEN TAZELEDİ
Büyükşehir'den yeni bir yatırım daha: 9. araç filosu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ BİR YATIRIM DAHA: 9. ARAÇ FİLOSU
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI
Tarihi Kentlerin projelendirilecek alanları gezildi
YEREL

TARİHİ KENTLERİN PROJELENDİRİLECEK ALANLARI GEZİLDİ
Karayazılı Çocuklar Yakutiye Gençlik Merkezinin kanatlarında
YEREL

KARAYAZILI ÇOCUKLAR YAKUTİYE GENÇLİK MERKEZİNİN KANATLARINDA
Erzurum'da &quot;denetimli serbestlik&quot; toplantısı
YEREL

ERZURUM'DA "DENETİMLİ SERBESTLİK" TOPLANTISI
Ilıcalı referandum sürecinde Erzurum'u adım adım gezip yeni anayasayı anlattı
YEREL

ILICALI REFERANDUM SÜRECİNDE ERZURUM'U ADIM ADIM GEZİP YENİ ANAYASAYI ANLATTI
Tene dokunan, kalbe dokunur
YEREL

TENE DOKUNAN, KALBE DOKUNUR
Gölet ve sulama kanallarına girenlere idari ceza uygulanacak
YEREL

GÖLET VE SULAMA KANALLARINA GİRENLERE İDARİ CEZA UYGULANACAK
Burun tıkanıklığı sinüzite neden olabiliyor
YEREL

BURUN TIKANIKLIĞI SİNÜZİTE NEDEN OLABİLİYOR
Erzurum'daki kurt dehşeti, güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

ERZURUM'DAKİ KURT DEHŞETİ, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Doğu'ya kar geri geliyor
YEREL

DOĞU'YA KAR GERİ GELİYOR
Doğu Anadolu'da sağanak ve kar etkili olacak
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE KAR ETKİLİ OLACAK
Aydemir'le Öğrencilerin Çanakkale Buluşması
YEREL

AYDEMİR'LE ÖĞRENCİLERİN ÇANAKKALE BULUŞMASI
Rektör Çomaklı, çocuk hastaların 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ÇOCUK HASTALARIN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMLARINI KUTLADI
Kanser sıklıkları artıyor
YEREL

KANSER SIKLIKLARI ARTIYOR
Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve çocuk yuvası çocuklarının 23 Nisan heyecanı
YEREL

NENE HATUN KIZ YETİŞTİRME YURDU VE ÇOCUK YUVASI ÇOCUKLARININ 23 NİSAN HEYECANI
Aşkale'de &quot;Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi'
YEREL

AŞKALE'DE "GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ'
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte en stressiz meslekler!
SAĞLIK

STRESİ AZ PARASI ÇOK 19 MESLEK!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Türkiye'nin en mutlu insanları bu ilde yaşıyor!
  • 4 "Benim yanımda da soyunduğu için net biliyorum"