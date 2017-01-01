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Koltuk altından kalp deliği ameliyatı



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da küçük kesi ile koltuk altından kalp deliği ameliyatı yapıldı. Açık kalp ameliyatlarına göre iyileşme süresi daha kısa olan ve estetik açıdan vücut üzerinde daha az iz bırakan bu yöntem bölgedeki hastalara umut oldu.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan küçük kesi ile kalp deliği (atrial septal defekt) ameliyatı, bölgede yaşayan, doğuştan kalp deliği teşhisi konulan hastalara umut oldu. Küçük kesi ile koltuk altından yapılan ve estetik açıdan açık kalp ameliyatına nazaran daha iyi görünen ameliyat yöntemi, özellikle genç hastalar tarafından tercih edilen bir yöntem olduğu belirtildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Utkan Sevük ve Op. Dr. Fırat Ayaz konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Sevük, "Açık kalp ameliyatları normalde göğüs ön duvarında, 30-35 santimlik kesi ile halk arasında iman tahtası adı verilen sternum kemiğinin kesilmesiyle yapılır. Ameliyat sonunda iman tahtası kemiği çelik tellerle kapatılır. Kemik kırığının iyileşme sürecine benzer şekilde 8 haftalık kemik kaynama periyodunda, bu bölgeye ağır yük binmemesi gerekir. Hastalar yan yatamaz, araba kullanamaz ve ağırlık taşıyamaz. İş ve sosyal hayatlarına dönmeleri zaman alır. Koltuk altı kalp ameliyat tekniğinde (bilimsel adı sağ infra-aksiller torakotomi) ise herhangi bir kemik kesilmez, kalbe kaburga kemiklerinin arasından ulaşılır. İman tahtası kemiği kesilerek yapılan ameliyattan tek farkı giriş yeridir. İçeride standart kalp ameliyatı yapılır. Herhangi bir kemik kesilmediği için ameliyat sonrası iyileşme dönemi daha kısadır, normal hayata dönme süreci daha kısadır. Yara koltukaltında kaldığı için kolay görünmez ve estetik açıdan klasik yönteme göre daha avantajlıdır. Enfeksiyon riski düşüktür, gelişebilecek bir enfeksiyon daha kolay atlatılır. Standart ameliyatta 2 ay yan yatmaya izin verilmezken, koltukaltı ameliyatlarında hasta istediği pozisyonda yatabilir. Hasta 1 hafta sonra araba kullanabilir, ağrısı olmadan emniyet kemeri takabilir. Bu ameliyat tekniği hem kadın hem de erkeklerde tercih edilebilir. Bayanlarda ameliyat izi sutyen altında kalacaktır. Hem erkek hem de bayanlarda sağ kol vücudun yanındayken önden bakıldığında ameliyat izi görülmeyecektir" dedi.

Koltukaltından yapılan ameliyat yönteminde kesi oranının 8-10 santimetre olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ayaz ise, "Bu teknikle 8-10 santimlik küçük kesi ile de ameliyat (bilimsel adı minimal invaziv kalp ameliyatları) gerçekleştirilebilmektedir. Normal kalp ameliyatında ise kesi ortalama 30-35 santimdir. Yara küçüldükçe kanama, enfeksiyon daha az olacak, iyileşme süreci hızlanacaktır. Bu teknikle doğuştan kalp delikleri kapatılması ameliyatları, kalp kapaklarının onarılması ve değiştirilmesi ameliyatları ve bazı bypass ameliyatları yapılabilir. Bu teknik kronik akciğer hastalığı olanlarda, daha önce sağ taraftan akciğer ameliyatı geçirmiş, göğüsün sağ tarafına radyoterapi yapılmış hastalarda uygun bir yöntem olmayabilir" diye konuştu.

(EEI-MP-Y)



25.04.2017 10:33:51 TSI

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