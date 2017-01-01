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Başkale'de kül temizleme çalışması

25 Nisan 2017 Salı, 10:27
Başkale'de kül temizleme çalışması
Başkale'de kül temizleme çalışması

(Fotoğraflı)

Engin Ertürk
VAN (İHA) - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk'ün talimatıyla mahalle araları ve okul önlerindeki kül yığınlarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Başkale Belediyesi, halka daha iyi hizmet vermek için başlattığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Baharın gelmesi ile hem çevreyi hem de insan sağlığını ciddi anlamda olumsuz etkileyen kül yığınları, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen ilçe dışına taşındı.
Kül temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Başkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilisi Nihat Tezel, "Bilindiği gibi baharın gelmesi ile birlikte Başkale'de çetin geçen kış şartlarında vatandaşların sobalarını temizlerken döktüğü kül ile okulların kalorifer atıklarını belediye olarak belirlediğimiz alana iş makineleri ile taşıyoruz. Kül temizleme çalışmalarının ardından ilçe genelinde bahar temizliği kapsamında bütün cadde ve sokaklar yıkanarak daha yaşanılır bir hale getirilecek" dedi.
(EE-MSA-Y)

25.04.2017 10:36:24 TSI
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