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Eruhlu çocuklar bahar festivaliyle coştu

25 Nisan 2017 Salı, 10:28
Eruhlu çocuklar bahar festivaliyle coştu
Eruhlu çocuklar bahar festivaliyle coştu

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Bursa Yıldırım Belediyesi'nin, Siirt'in Eruh ilçesiyle kurduğu kardeşlik köprüsü kapsamında düzenlenen bahar festivaline katılan çocuklar, yıllar sonra ilk kez palyaço gösterisi izledi.
Yıldırım Belediyesi ile Eruh Kaymakamlığı iş birliğiyle iki hafta sürecek olan "Bahar Festivali" Eruh Halk Eğitim Merkezinde tiyatro gösterisiyle başladı. Orta oyunları, Hacivat-Karagöz, müzikaller, söyleşi, sirk ve kukla gösterileri düzenlendi. Etkinliğe katılan çocukların da yüzleri boyatılarak gölge oyunları oynandı. Eruh ilçe merkezinin yanı sıra köylerde de yapılan etkinliklere büyük ilgi gösterildi. Etkinliklerde tırmanma duvarı, trambolin, top havuzu, canlı langırt oyunlar gibi renkli etkinlikler düzenlenecek. Eruh'ta 7'den 70'e herkesi tiyatrodan konserlere, söyleşilerden sanat atölyelerine kadar birçok faaliyetle buluşturuyor. 15 gün boyunca düzenlenecek programlar ilçe merkezinin ardından köylerde de sürüyor. Toplumun önemli değerlerinden Karagöz ve Hacivat, köy okullarında öğrencilerin yüzünü güldürdü. Çocuk şenliğinin ardından devam eden etkinliklerden dolayı duydukları mutluluğu dile getiren çocuklar, emeği geçenlere teşekkür etti.
(MND-MP-Y)

25.04.2017 10:36:50 TSI
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