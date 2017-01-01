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SETMOG'tan eğitime destek



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyet gösteren Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu (SETMOG) bir ilkokulda iki sınıfı yeniledi.

Mayıs ayında Adala Kanyonu'nda gerçekleştirilecek olan motosiklet festivaline hazırlanan SETMOG üyeleri Salihli'de kolej standartlarında eğitim veren bir okul olan Adala Nergis Demet İlkokulundaki 2 sınıfı yeniledi. Yenilenen 2 sınıf ise Milli Egemenlik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı. SETMOG üyeleri ile davetlilerin katıldığı törende konuşan SETMOG Ali İkbal Demirel Başkanlığındaki "Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu olarak Adala Nergis Demet İlköğretim Kurumundaki 2 sınıfı yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Temennimiz bu sınıflardan başarılı ve Cumhuriyetimize bağlı öğrenciler yetişir" dedi.

Eğitime katkılarından dolayı Salihli Enduro & Touring Motosiklet Grubu üyelerine teşekkür eden Adala Nergis Demet İlköğretim Okulu Müdürü İbrahim Ercan tarafından, Demirel'e plaket verildi.

(BA-AY-Y)



25.04.2017 10:42:53 TSI

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