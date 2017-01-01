YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bekir Yıldız Bulvarı'nda üçüncü etap hızla ilerliyor

Bekir Yıldız Bulvarı'nda üçüncü etap hızla ilerliyor



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşımını kolaylaştırmak için yaptığı önemli projelerden birisi olan Bekir Yıldız Bulvarı'nın üçüncü etabında çalışmalar hızla ilerliyor. Üçüncü etabın yaya yolları ve peyzaj düzenlemesi için ihale yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Bekir Yıldız Bulvarı üzerindeki sanat yapılarının ardından yaya yolları ve peyzaj düzenlemesi için de ihaleye çıktı. Bekir Yıldız Bulvarı üçüncü etap yaya yolları ve peyzaj gözleri düzenleme çalışmaları işi için yapılan ihaleye beş firma katıldı.

2 milyon 598 bin TL yaklaşık maliyetle çıkılan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Gökışığı İnşaat: 1 milyon 949 bin TL

Üç Murat İnşaat: 1 milyon 986 bin TL

Canikler İnşaat: 1 milyon 999 bin TL

Başaran İnşaat: 2 milyon 229 bin TL

Özyurt Yapı: 2 milyon 297 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek.

(AÖ-Y)



25.04.2017 10:43:00 TSI

NNNN

