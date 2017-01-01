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Simavlı görme engelli yazar Güngör Avcıoğlu, resepsiyonuna katıldı



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Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 8 yıldan bu yana köşe yazarlığı yapan gazeteci Güngör Avcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. açılış yıl dönümü resepsiyonuna özel davetli olarak katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın verdiği resepsiyona katılan Güngör Avcıoğlu, resepsiyonda Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu ve Bakanlarla görüştüğünü, bazı Bakanlara Simav'ın sorunlarını ilettiğini belirtti.

Avcıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman tarafından, TBMM'nin 97'inci açılış yıl dönümüne davet edildim. Ulusal basındaki genel yayın yönetmenleri ile birlikte, Türkiye'de görme engelli, Ulusal gazetede yazan tek köşe yazarı olmam hasebiyle, Meclis Başkanımız beni özellikle davet etti. TBMM'nin 97'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel oturumla birlikte, akşam düzenlenen resepsiyona da katıldım. Resepsiyonda, Başbakanımız ve Siyasi Liderlerle, Bakanlarımızla, Bürokratlarla görüştüm. Ben bu görüşmelerim esnasında hem Türkiye gündemini yetkililerle görüşme imkanı buldum, onlardan bazı bilgiler aldım, hem de ilçemin bazı sorunlarını özellikle siyasilere aktarma fırsatı buldum. Öte taraftan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Simav'a davet ettim, çünkü kendisinin Simav'a ayrı bir muhabbeti vardır, ben bunu da yakından biliyorum. Simav'da YGS ve LYS sınavlarının yapılmaması, bu sebeple vatandaşların sıkıntı çektiklerini ve taleplerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a aktardım. Bakan Yılmaz'a, Kütahya'nın 40 kilometre yakınındaki Tavşanlı'da yapılan bu sınavların Simav'da da yapılaması gerektiğini anlattım. Milli Eğitim Bakanı da bana, seneye inşallah bu konuyu düzeltelim diye söz verdi. 2010 yılından bu yana TBMM'nde düzenlenen resepsiyonlara davet ediliyorum. Her davete de katıldım. Fakat bu yıl yapılan resepsiyona, beni görme engelli köşe yazarı olarak çağırmalarından dolayı kendimde ekstra bir sorumluluk hissettim, eğer orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile görüşme fırsatı bulabilseydim, görme engellilerin sorunlarını da anlatacaktım. TBMM'nde düzenlenen resepsiyona sınırlı sayıda kişi çağrılıyor, ben bu sayının içinde olduğum için çok mutluyum, bu konuda Meclis Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum, bana gösterilen bu davranış, beni ziyadesiyle memnun ve mutlu etti. Ben de davetiyeyi aldıktan sonra, koştura koştura Ankara'ya gittim" dedi. (MEİ-EFE



25.04.2017 10:43:18 TSI

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