25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Simavlı görme engelli yazar Güngör Avcıoğlu, resepsiyonuna katıldı

25 Nisan 2017 Salı, 10:35
Simavlı görme engelli yazar Güngör Avcıoğlu, resepsiyonuna katıldı
Simavlı görme engelli yazar Güngör Avcıoğlu, resepsiyonuna katıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 8 yıldan bu yana köşe yazarlığı yapan gazeteci Güngör Avcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. açılış yıl dönümü resepsiyonuna özel davetli olarak katıldı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın verdiği resepsiyona katılan Güngör Avcıoğlu, resepsiyonda Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu ve Bakanlarla görüştüğünü, bazı Bakanlara Simav'ın sorunlarını ilettiğini belirtti.
Avcıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman tarafından, TBMM'nin 97'inci açılış yıl dönümüne davet edildim. Ulusal basındaki genel yayın yönetmenleri ile birlikte, Türkiye'de görme engelli, Ulusal gazetede yazan tek köşe yazarı olmam hasebiyle, Meclis Başkanımız beni özellikle davet etti. TBMM'nin 97'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel oturumla birlikte, akşam düzenlenen resepsiyona da katıldım. Resepsiyonda, Başbakanımız ve Siyasi Liderlerle, Bakanlarımızla, Bürokratlarla görüştüm. Ben bu görüşmelerim esnasında hem Türkiye gündemini yetkililerle görüşme imkanı buldum, onlardan bazı bilgiler aldım, hem de ilçemin bazı sorunlarını özellikle siyasilere aktarma fırsatı buldum. Öte taraftan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Simav'a davet ettim, çünkü kendisinin Simav'a ayrı bir muhabbeti vardır, ben bunu da yakından biliyorum. Simav'da YGS ve LYS sınavlarının yapılmaması, bu sebeple vatandaşların sıkıntı çektiklerini ve taleplerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a aktardım. Bakan Yılmaz'a, Kütahya'nın 40 kilometre yakınındaki Tavşanlı'da yapılan bu sınavların Simav'da da yapılaması gerektiğini anlattım. Milli Eğitim Bakanı da bana, seneye inşallah bu konuyu düzeltelim diye söz verdi. 2010 yılından bu yana TBMM'nde düzenlenen resepsiyonlara davet ediliyorum. Her davete de katıldım. Fakat bu yıl yapılan resepsiyona, beni görme engelli köşe yazarı olarak çağırmalarından dolayı kendimde ekstra bir sorumluluk hissettim, eğer orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ile görüşme fırsatı bulabilseydim, görme engellilerin sorunlarını da anlatacaktım. TBMM'nde düzenlenen resepsiyona sınırlı sayıda kişi çağrılıyor, ben bu sayının içinde olduğum için çok mutluyum, bu konuda Meclis Başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum, bana gösterilen bu davranış, beni ziyadesiyle memnun ve mutlu etti. Ben de davetiyeyi aldıktan sonra, koştura koştura Ankara'ya gittim" dedi. (MEİ-EFE

25.04.2017 10:43:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hisarcık'ta içme suyu şebekesi, kanalizasyon hattı ve gömme depo yapımı işi ihaleleri sonuçlandı
YEREL

HİSARCIK'TA İÇME SUYU ŞEBEKESİ, KANALİZASYON HATTI VE GÖMME DEPO YAPIMI İŞİ İHALELERİ SONUÇLANDI
Kitap kurdu veliler ödüllendirildi
YEREL

KİTAP KURDU VELİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Çocuk Koruma Kurulu Toplantısı
YEREL

ÇOCUK KORUMA KURULU TOPLANTISI
3 bin sokak köpeğine bakıyor
YEREL

3 BİN SOKAK KÖPEĞİNE BAKIYOR
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yol güzergahı ağaçlandırma çalışmaları
YEREL

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YOL GÜZERGAHI AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
Yangını söndürmek için seferber oldular
YEREL

YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDULAR
Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KÜTAHYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
23 Nisan'ı geçikmeli kutladılar
YEREL

23 NİSAN'I GEÇİKMELİ KUTLADILAR
Miniklerden fidanlara bahar bakımı
YEREL

MİNİKLERDEN FİDANLARA BAHAR BAKIMI
Hisarcık Belediyesinin Sukap Projesi start aldı
YEREL

HİSARCIK BELEDİYESİNİN SUKAP PROJESİ START ALDI
Genç çiftçiler hibe desteğiyle ilgili bilgilendirildi
YEREL

GENÇ ÇİFTÇİLER HİBE DESTEĞİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ
Hisarcık'ta Kızılay'dan kandil lokumu
YEREL

HİSARCIK'TA KIZILAY'DAN KANDİL LOKUMU
Hisarcık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden sıcak kandil sütü
YEREL

HİSARCIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAK KANDİL SÜTÜ
Kütahyalı ihtiyar delikanlılar
YEREL

KÜTAHYALI İHTİYAR DELİKANLILAR
Altıntaş İlçe Müftülüğünden konferans
YEREL

ALTINTAŞ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN KONFERANS
Yeşilova Mahallesine muhtarlık binası
YEREL

YEŞİLOVA MAHALLESİNE MUHTARLIK BİNASI
Başkan Bilal Demirci: Genç çiftçilere 30 bin lira hibe desteği verilecek
YEREL

BAŞKAN BİLAL DEMİRCİ: GENÇ ÇİFTÇİLERE 30 BİN LİRA HİBE DESTEĞİ VERİLECEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!