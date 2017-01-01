Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-12,80 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 12,80 TL; İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 116,00 TL en çok 120,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,00 TL en çok 26,50 TL.
(MB-E)
25.04.2017 10:47:35 TSI
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