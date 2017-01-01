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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kepez'den şehir hastanesine yol

25 Nisan 2017 Salı, 10:44
Kepez'den şehir hastanesine yol
Kepez'den şehir hastanesine yol

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın, Göçerler Mahallesi'ne inşa edeceği bin 500 yataklı şehir hastanesinin çevresinde açtığı 25 metre genişliğindeki yolu asfaltlıyor.
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Masa Dağı'nın iki yakasındaki Göçerler ve Çankaya Mahalleleri arasında yeni bir yol açtı. Yol çalışması, Çankaya Mahallesi 6469 Sokak ile Göçerler Mahallesi 5370 Sokak arasında gerçekleşti. 25 metre genişliğinde ve bin 400 metre uzunluğundaki yeni yol ile iki mahalle birbirine bağlandı.

Yeni yol yatırımı hızlandıracak
Yeni yol, Sağlık Bakanlığı'nın yatırım programına aldığı ve Göçerler Mahallesi'ne inşa edeceği bin 500 yataklı Antalya Şehir Hastanesi'nin güneyinde yer alıyor. Hastaneye bağlantı sağlayacak olan yol, mülkiyet problemi çözülen ve kat artışı yapılan Göçerler Mahallesi'ne yatırımının gelmesi için de önem taşıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapısının sağlamlaşmasının ardından yeni yolda asfalt çalışması başlattı. Belediye ekipleri, asfalt alt yapı çalışmaları bittikten sonra Mayıs ayı içerisinde yolu sathi asfaltla kaplayacak.

"Hastane için önemli bir alt yapı hizmeti"
Başkan Hakan Tütüncü, bugüne kadar 495 kilometre yeni yol açtıklarını söyledi. Açtıkları yeni yolla, Masa Dağı'nın iki yakasındaki Göçerler ve Çankaya Mahallelerini birleştirdiklerine işaret eden Tütüncü, yeni yolun Antalya Şehir Hastanesi için de önemli bir alt yapı hizmeti olduğunu kaydetti. Tütüncü, zorlu arazi şartlarıyla mücadele ederek yolu açan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarını da emeklerinden dolayı kutladı.
(SÇ-SÇ-Y)

25.04.2017 10:53:00 TSI
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