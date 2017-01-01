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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkarili gençlerden 'sanat sokağı' isteği

25 Nisan 2017 Salı, 10:45
Hakkarili gençlerden 'sanat sokağı' isteği
Hakkarili gençlerden 'sanat sokağı' isteği

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'deki bir grup genç, Halk Pazarı önünde bulunan boş alanın 'Sanat Sokağı' yapılması için ücretsiz konser vermeye başladı.
Çarşı merkezinde bulunan Mukaddes Akar Sokağında toplanan bazı üniversiteli gençler, halka ücretsiz konser vererek 'Sanat Sokağı' yapılması talebinde bulundular. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte açık alanların yetersiz olduğunu belirten gençler, Halk Pazarının hem çarşıya yakınlığı hem de büyük bir boş alanı olması nedeniyle ışıklandırma yapılarak Sanat Sokağı haline getirilmesini istediler.
Belediyenin burada Sanat Sokağı yapması halinde Ramazan ayında her akşam halka ücretsiz konser vereceklerini belirten gençler, yetkililerin seslerini duymasını istediler.
(FT-MSA-Y)

25.04.2017 10:53:35 TSI
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