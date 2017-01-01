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Dörtyol'da ilk skolyoz ameliyatı yapıldı

25 Nisan 2017 Salı, 10:45
Dörtyol'da ilk skolyoz ameliyatı yapıldı
Dörtyol'da ilk skolyoz ameliyatı yapıldı

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Riskli olmasından dolayı birçok hastanede yapılmayan skolyoz ameliyatı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde başarıyla gerçekleştirildi.
Babası Suriye'deki savaşta ölen, annesi bakıma muhtaç olan 14 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu Hele Alisa omurgasında ilerleyen eğrilik ve nefes almada güçlük şikayeti ile Dörtyol Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğine başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Adölesan İdiopatik Skolyoz tanısı konulan Hele Alisa, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde 6 saat süren skolyoz ameliyatı ile sağlığına kavuştu.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Dörtyol Devlet Hastanesi'nde çok önemli ve zor bir ameliyatın yapıldığı belirtilerek, skolyoz ameliyatının son derece riskli olduğu, ancak gayret edildiğinde ve istenildiğinde yapılabilecek olan ameliyatı gerçekleştirildiği ifade edildi.
(NCT-Y)

25.04.2017 10:53:48 TSI
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