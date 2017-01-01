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Aydın'da mesai saatleri değişiyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada 2 Mayıs 2017 tarihinden itibaren mesai saatlerinde düzenleme yapılacağı duyuruldu.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde uygulanmakta olan mesai saatleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince 02 Mayıs 2017 Salı gününden itibaren sabah saat 08.00 - 12.00, öğleden sonra saat 13.30 - 17.30 olarak uygulanacaktır. Bazı kurum ve kuruluşlar için özel kanun ve talimatlarla tespit edilen mesai saatlerinin uygulanmasına dair esaslar, Valiliğin onayı alınmak suretiyle saklıdır" denildi.

(MB-Y)



25.04.2017 10:54:51 TSI

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