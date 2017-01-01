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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnaklı gençler, 57. Alay için 102 metrelik bayrakla yürüdü

25 Nisan 2017 Salı, 10:53
Şırnaklı gençler, 57. Alay için 102 metrelik bayrakla yürüdü
Şırnaklı gençler, 57. Alay için 102 metrelik bayrakla yürüdü

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Melih Yiğit
ŞIRNAK (İHA) - Şırnaklı gençler, Çanakkale Savaşı'nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alayı için ve şehitler için 102 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca, 81 ilde düzenlenen "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" Şırnak'ta da yapıldı. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi koordinesinde düzenlenen etkinlikte, gençler, 57. Piyade Alayı ve tüm Çanakkale şehitleri için 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.
Şırnak Gençlik Merkezi Müdür Vekili Veysi Üstek, "Çanakkale şehitleri için burada bir yürüyüş düzenledik. Onlar için Fatiha okuduk. Bu yürüyüşe katılan gençlere ve öğrencilere teşekkür ediyoruz" dedi.
(MY-MP-Y)

25.04.2017 11:00:49 TSI
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