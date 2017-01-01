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Hisarcık'ta içme suyu şebekesi, kanalizasyon hattı ve gömme depo yapımı işi ihaleleri sonuçlandı



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Yukarı Yoncaağaç köyü içme suyu şebekesi hattı ve kanalizasyon şebekesi hattı yapım işi ile Kutluhallar Köyü 100 metreküp betonarme gömme depo yapımı işi ihaleleri sonuçlandı.

Yukarı Yoncaağaç köyü içme suyu şebekesi hattı ve kanalizasyon şebekesi hattı ihalesini en düşük KDV dahil 236 bin lira teklif ile Recep Aslan İnşaat, Kutluhallar Köyü 100 metreküp betonarme gömme depo yapımı ihalesini yine aynı firma KDV dahil 118 bin lira teklif ile kazandı.

Hisarcık İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen, KDV dahil 236 bin liraya ihale edilen Yukarı Yoncaağaç köyü içme suyu şebekesi ve kanalizasyon şebekesi hattı yapımının 120 takvim gününde, KDV dahil 118 bin liraya ihale edilen Kutluhallar Köyü 100 metreküp betonarme gömme depo yapımının ise 90 takvim gününde tamamlanacağını belirterek, tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.(MA-EFE)



25.04.2017 11:01:37 TSI

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