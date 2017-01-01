25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Rektör Gündoğan'dan 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajı

25 Nisan 2017 Salı, 10:58
Rektör Gündoğan'dan 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajı
Rektör Gündoğan'dan 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü mesajı

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Mesajında, Türkiye'nin sivil havacılık alanında pilot yetiştiren ilk üniversitesi olduklarını vurgulayan Gündoğan, "1912 yılında havacılık tarihimizde, 1 numaralı pilot brövesini alan Fesa Evrensev'in Türkiye semalarında ilk uçuşunu yaptığı gün olan 26 Nisan, 2013 yılından beri Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanmaktadır. Havacılık sektörü için oldukça önemli olan bu gün vesilesiyle Türkiye'nin sivil havacılık alanında pilot yetiştiren ilk üniversitesi olmanın gururuyla başta mezunlarımız olmak üzere bütün pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyor, emniyetli uçuşlar diliyorum" diye belirtti.
(İHA-MET-Y)

25.04.2017 11:06:47 TSI
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