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Öğretmen adaylarından anlamlı sergi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Sosyal Bilimler Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencileri resim, fotoğraf ve rölyef sergisi düzenledi. Lütfi Selek Sergi Sarayında düzenlenen ve 5 gün açık kalacak olan sergideki eserlerin gelirinin hayır kurumlarına bağışlanması hedefleniyor.



Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şair Cihan Koçyiğit başta olmak üzere çok sayıda okul müdürü, öğretmen, öğrenci velisi ve öğrencinin katıldığı sergi açılışında konuşan Nazilli Sosyal Bilimler Anadolu Öğretmen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Fatma Öztürk, "Rehber öğretmenimizin ve öğrencilerimizin ellerine sağlık. Çok güzel bir başarı. El sanatı ve evlatlarımızın becerileri gerçekten takdire değer" dedi.



Sergi beş gün açık kalacak

Sergide 130 eserin bulunduğunu ve dört gün süreyle serginin açık kalacağını ifade eden Okul Müdürü Mehmet Öztaş, "Öğrencilerimizin 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde rehber resim öğretmenleri Barış Banaz yönetiminde hazırlamış oldukları resim, rölyef ve fotoğraf sergimizi açtık. Burada öğrencilerimiz kendi yeteneklerini sergilediler. Bu eserleri bazı öğrencilerimiz satıp gelirini hayır kurumlarına bağışlamak istediklerini ifade etti. Biz de diğer öğrencilerimizle de görüşerek teklifte bulunacağız. Eğer kabul ederlerse eserlerinin gelirini öğrencilerimiz adına hayır kurumlarına bağışlayacağız" dedi.



Çok yönlü bir okul olduklarını da ifade eden Okul Müdürü Mehmet Öztaş, "Biz farklı bir okuluz. Ve farklı bir okul olduğumuzu da gösterdik. Çok yönlü çalışan bir okul olarak hazırlamış olduğumuz resim, rölyef, heykel ve fotoğraf çalışmaları ile bunu yansıttılar.

Bu sıradan bir resim sergisi gibi görünebilir ama burada resim sanatı ile ilgili değil ayrıca heykel ve fotoğraf sergimiz de var. Hititler, Sümerler, Asurlular gibi Anadolu medeniyetlerinden esinlenerek tasarladığımız çalışmaları gaz beton üzerine yapıyorlar. Aldıkları bu çok yönlü eğitim de okulumuz öğrencilerini farklı kılıyor. Nicelikten çok önemli olan niteliktir. Çok yönlü olmalarına rağmen farklılık ve kalite vardır. Okulumuzda sadece 9 ve 10 sınıflarda eğitim gören öğrencilerimize bu eğitimleri veriyoruz. Çocuklarımıza yağlı boya tekniğini öğrenmelerini, kavrayabilmelerini ve düşüncelerini özgürce yansıtabilmeleri sağlamak istedik. Fotoğraflar ise serbest bir çalışmanın eseridir. Yavrularımızın böyle güzel eserlerle kendilerini göstermiş olmaları, bu okulumuzun amaçlarına ulaşmada önemli bir faktördür. Hem güzel sanatlara hem sosyal bilimlere hem de fen bilimlerinde, yani eğitimin sınırı yok. Bizim, her alanda her yönde nesli yetiştirmemiz gerekiyor. Bu eserlerin oluşmasında rehberlik eden değerli müdürümüzü, değerli öğretmenlerimiz ve eserleri üreten değerli öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

(AS-MB-Y)



25.04.2017 11:09:06 TSI

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