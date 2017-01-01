TED Malatya Koleji öğrencilerinden büyük başarı
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MALATYA (İHA) - TED Malatya Koleji öğrencileri Malatya'da düzenlenen okullararası yüzme müsabakalarından derece ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.
2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul sporları bünyesinde yapılan minikler A-B yüzme kategorisinde TED Malatya Kolejinin üç öğrencisi il birincisi, dört öğrencisi il ikincisi, üç öğrencisi ise il üçüncüsü oldu.
Konuyla alakalı olarak Çınar Kolejinden yapılan açıklamada, müsabakalardan derece ile dönen öğrenciler tebrik edilerek, öğrencilere başarılılarının devamı dilendi.
(BT-SD-Y)
25.04.2017 11:09:35 TSI
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