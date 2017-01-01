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Van'da konut satışı arttı

25 Nisan 2017 Salı, 11:03
Van'da konut satışı arttı

VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, mart ayında Van'da konut satışında artış olduğunu söyledi.
Konut satış istatistikleri hakkında bilgiler veren Özer Coşğun, Türkiye genelinde konut satışlarının 2017 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 128 bin 923 olduğunu belirtti. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 39 konut ile Bayburt olduğunu ifade eden Özer Coşğun, "Van ilinde 2016 yılının Mart ayında 371 konut satılmışken, 2017 yılının Mart ayında bu sayı 859 oldu. Bitlis'te 74'ten 106'ya çıkarken, Muş'ta bu sayı 108'den 86'ya, Hakkâri'de 24'den 8'e düşmüştür" dedi.

"Van'da satılan konutların 116'sı ipotekli satış oldu"
Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 oranında artış göstererek 50 bin 424 olduğunu dile getiren Özer Coşğun, "Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 9 bin 661 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 59,1 ile Artvin oldu. Van ilinde bu sayı geçen senenin aynı ayına göre 55'ten 116'ya, Muş'ta 12'den 18'e, Bitlis'te de 11'ten 28'e yükselirken, Hakkâri'de ise geçen yılın aynı ayında ipotekli satış gerçekleşmemişken bu yıl 3 ipotekli satış gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"Van'da mart ayında 626 konut ilk defa satıldı"
Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 56 bin 376 olduğunu kaydeden Özer Coşğun, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 43,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 972 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 355 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 117 konut satışı ile İzmir izledi. 2017 yılı Mart ayında Van ilinde ilk defa satılan konut sayısı 626 olurken, bu sayı Muş ilinde 47, Bitlis'te 50, Hakkâri'de 4 oldu. 2017 yılı Mart ayında Van ilinde ikinci el konut satış sayısı 233 olurken, bu sayı Muş ilinde 39, Bitlis ilinde 56 ve Hakkâri ilinde de 4 oldu."
(MSA-Y)

25.04.2017 11:10:52 TSI
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