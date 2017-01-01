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Üniversite öğrencileri Darende'yi gezdi



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - İstanbul'daki çeşitli üniversitelerde okuyan yaklaşık 150 üniversite öğrencisi Malatya'nın Darende ilçesine gezi düzenleyerek ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

İlk olarak Somuncubaba Külliyesini gezen öğrenciler yetkililerden külliye hakkında bilgi aldıktan sonra, tanıtım merkezi ve müze, Tohma Kanyonu, Kudret Havuzu, Hasan Gazi Şehitliği ve Günpınar Şelalesini gezdi.

İlçeye hayran kaldıklarını söyleyen öğrenciler, Malatyalıların da çok misafirperver olduğunu belirterek, her fırsatta Malatya'ya gelmeye çalışacaklarını dile getirdi.

(BT-SD-Y)



25.04.2017 11:11:27 TSI

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