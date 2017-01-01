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İSTE çifte bayramla ikinci yaşını kutladı

25 Nisan 2017 Salı, 11:06
İSTE çifte bayramla ikinci yaşını kutladı
İSTE çifte bayramla ikinci yaşını kutladı

(Fotoğraflı)

Mustafa Mert
HATAY (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile kuruluş yıldönümü aynı güne denk gelen İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) hem 23 Nisan Çocuk Bayramı ve hem de kuruluş yıldönümü birlikte coşkuyla kutlandı.
İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı'nda Çocuk Koroları Konseri'nde bir araya gelen çocuklar, hep birlikte söyledikleri şarkılarla izleyenleri hayran bıraktı.
İki mutluluğu bir arada kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirten Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversitelerinin kuruluşunun ikinci yılında Teknoversite vizyonu ile hızla hedefe ilerlediklerini söyledi. Bilim ve teknolojiyi öncelerken, çocukları da ihmal etmediklerini vurgulayan Prof. Dr. Türkay Dereli, "Onların mutlu, sağlıklı, donanımlı ve özgün düşünebilen, üretken bireyler olması için de çalışıyoruz. Nitekim Türkiye'nin ilk Çocuk Teknik Üniversitesi'ni ve ilk Çocuk Kütüphanesi'ni kurduk ve onlara hediye ettik. Ülkemizin çocuklarına, gençlerine yürekten inanıyoruz. Onlar bizim geleceğimizdir" dedi.
Prof. Dr. Türkay Dereli, 2. kuruluş yıldönümü pastasını da çocuklarla birlikte kesti.
(MSM-Y)

25.04.2017 11:14:05 TSI
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