Zabıta memuru Göksu son yolculuğuna uğurlandı
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ANTALYA (İHA) - Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Muratpaşa Belediyesi zabıta memuru Rıza Göksu son yolculuğuna uğurlandı.
Muratpaşa Belediyesi'nin 61 yaşındaki zabıta memuru Rıza Göksu, geçirdiği kalp krizine bağlı olarak bir süredir yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Göksu'nun vefatı Muratpaşa Belediyesi'nde derin üzüntüye neden olurken 36 yıllık belediyeciyi son yolculuğuna Muratpaşa Belediyesi'nden mesai arkadaşları uğurladı. Belediyede düzenlenen törene Başkan Yardımcıları Hasan Kaçmaz, Erol İşbilen, Murat Şimşek ile birlikte belediye çalışanları katıldı. Hep birlikte edilen duaların ardından Göksu'nun cenazesi, toprağa verileceği Serik'e gönderildi.
(SÇ-SÇ-Y)
25.04.2017 11:14:58 TSI
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