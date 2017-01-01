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Tekden Koleji öğrencileri eserlerini sergiledi

25 Nisan 2017 Salı, 11:15
Tekden Koleji öğrencileri eserlerini sergiledi
Tekden Koleji öğrencileri eserlerini sergiledi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Tekden Koleji öğrencileri, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yaptığı resimlerin sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde Tekden Koleji öğrencilerinin yapmış olduğu serginin açılışı yapıldı. Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ve Okul Müdürü Göksel Orhan'ın kurdele kesimiyle açılışı yapılan sergide, ziyaretçiler eserleri gezerek inceledi. Sergi hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Göksel Orhan, "Her yıl olduğu gibi 2016-2017 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerimizin eserlerini sergiliyoruz. Öğrencilerimiz duygu ve düşüncelerini görsel sanatlara ve teknoloji tasarımlara aktarıyorlar. Öğrencilerimizin eserlerine keyifle bakacağız. Biz Tekden Koleji olarak akademik başarımızın yanında öğrencilerimizin bu tür yeteneklerini sergilemelerini de çok önemsiyoruz. Kişiler sanata ne kadar çok önem verirse o kadar çok gelişir. Ayrıca bugün geçen hafta yapmış olduğumuz Türkü Yarışmasını da sergileyeceğiz, türkü şöleni yapacağız burada. Öğrencilerimizi geleneksel sanatlarımızla, türkülerimizle donatıp yetiştirmek istiyoruz. Kendi öz benliği öz değerleri ve milli kültürü ile yetişip evrensel olmalarını istiyoruz. Bugün inşallah öğrencilerimizin sergilerini açacağız" ifadelerini kullandı.
Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz de, öğrencilerin düşüncelerini eserlerine yansıtmalarının çok güzel olduğunun altını çizerek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Öte yandan açılışı yapılan sergide yaklaşık 300 resim bulunuyor. Sergide ayrıca Türkü Yarışması'nda dereceye girenler, mini bir konser de verdi.
(TB-AÖ-Y)

25.04.2017 11:23:37 TSI
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