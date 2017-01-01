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Sancak Yüzme Havuzu'na "Temiz Havuz" sertifikası

25 Nisan 2017 Salı, 11:15
Sancak Yüzme Havuzu'na "Temiz Havuz" sertifikası
Sancak Yüzme Havuzu'na "Temiz Havuz" sertifikası

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesi Sancak Yüzme Havuzu Konya'nın en temiz havuzu seçildi.
Selçuklu Belediyesi ilçeye kazandırdığı nitelikli yatırımlarla halka en iyi hizmeti sunarken sağladığı yüksek standartlarla da ödüllendiriliyor. Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yıl boyu yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesi Sancak Yüzme Havuzu temiz havuz sertifikası almaya hak kazandı. Konya genelindeki tüm havuzlarda yapılan denetimler sonucunda Selçuklu Belediyesi'ne ait Sancak Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun bir yıl boyunca havuz hijyeni ve su kalitesi bakımından yönetmeliklerde belirtilen standartları sağladığı tespit edildi. Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda fiziki şartlar, kullanılan kimyasallar ve suyun kalitesi titizlikle takip edildi. Havuzda her gün en az 8 ölçüm yapılarak havuz kullanım kuralları titizlikle uygulandı. Kaliteli havuz suyunun oluşturulması için sarf edilen çabalar ile bir yıl boyunca hiçbir uyarı ve kapatma cezası almayan Sancak Yüzme Havuzu temiz havuz sertifikası almaya hak kazandı.
Sancak Yüzme Havuzundan 900 yetişkin, 750 çocuk üye olmak üzere toplam bin 650 kişi hizmet alıyor.
(US-AH-Y)

25.04.2017 11:23:45 TSI
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