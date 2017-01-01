YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akhisar sanayi sitesinin yağmursuyu problemi çözülecek

Akhisar sanayi sitesinin yağmursuyu problemi çözülecek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi esnafının yağmursuyu derdine derman olacak 10 kilometrelik hattın projesi için çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesindeki altyapı sorunlarına yeni projelerle çözümler üretiyor. MASKİ, Akhisar'da yer alan Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi esnaflarının da kanalizasyon ve yağmursuyu sıkıntılarını gidermek için harekete geçti. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki hat için proje çalışmalarına başlayan ekipler, bölgeye giderek etüt çalışması gerçekleştirdiler. MASKİ tarafından sıfırdan inşa edilecek olan yeni hatla birlikte, daha önce yağmursuyu hattı bulunmamasından dolayı yağışlı havalarda mağduriyet yaşayan sanayi sitesi esnafı rahat bir nefes alacak.



Proje öncesi tüm detaylar incelendi

MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli mühendisler tarafından yapılan arazi koşulları incelenerek yapılan etüt çalışmaları tamamlandı. Projenin oluşturulması öncesinde her türlü ayrıntı titizlikle hesaplanarak, bölgenin sorununun tamamen ortadan kaldırılması amacıyla ihtiyaca en etkili cevap verebilecek projenin tasarlanması için incelemeler yapıldı. 2017 yılı programı dahilinde ele alınarak hızla projesi tamamlanacak olan işin uygulamasına da aynı yıl içerisinde geçilerek Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi'nin atıksu şebeke problemi ortadan kaldırılacak.

(SC-Y)



25.04.2017 11:24:55 TSI

NNNN

