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Çocuklar tiyatroya doydu



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sunduğu tiyatro şenliğine 7 bin 500 çocuk katıldı. Çocuklar için Denizli merkez ve 4 ilçede toplam 25 ayrı gösterim sunuldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları tiyatro ile buluşturdu. 5 gün süren program kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Önder Tahmaz'ın yönettiği Fırtına, Edirne Halk Eğitim Tiyatrosu ise Erdoğan Eğmen'in yazıp yönettiği Çılgın Mucitler ve Bizim Sokağın Çocukları adlı çocuk oyununu sergiledi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu ile Acıpayam, Sarayköy, Çameli ve Bozkurt ilçelerinde sergilenen eserler toplam 25 kez çocukların karşısına çıktı. Çocukların eğlenerek izlediği oyunlar büyük beğeni toplarken Denizli merkez ve 4 ilçede yaklaşık 7 bin 500 çocuk oyunları izleme imkanı buldu.



"Çocuklar için ne yapsak azdır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Onların gözlerindeki o mutluluğu görmek her şeye değer" dedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların dolu dolu zaman geçirmesini istediklerini, bu kapsamda tiyatro sanatının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Çünkü yarınımız bugünümüzden daha güzel olsun istiyoruz" diye konuştu.

(SÇ-Y)



25.04.2017 11:27:44 TSI

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