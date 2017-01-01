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Prof. Dr. Hatipoğlu; "Dini programlar, trilyonluk dizileri ezip geçti"



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Erzincanlılar ile buluştu.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, Ziraat Bankası sponsorluğunda Erzincan da "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri - İslam Tarihi Sohbetleri" programı düzenlendi.

Erzincan İl Müftülük Konferans salonunda düzenlenen programa Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek, kamu kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun bir katılımla başlayan programda ilk olarak Hafız İshak Danış tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Ardından KYK İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek yaptığı konuşmada KYK yurtlarının ikinci bir okul olma anlayışı ile çalışmalarına devam ettiğini belirterek. "1961 yılından beri yüksek öğrenim öğrencilerine barına ve kredi imkanını sunan kurumumuz özellikle son iki yılda gerek kapasite artırımı sonra imkanlar öğrencilerimize yalnızca barınma imkanı sunmaktan öte yüksek öğrenimlerde kinci akademisini bir okul olma anlayışı ile hareket etmeye başlamış bulunuyor. Bizlerde Erzincan'ımıza gençlerimize birçok sosyal ve kültürel etkinlik ile akademik çalışmalarda seminer ve konferanslarla daha bilinçli daha donanımlı hale getirmek üzere genel müdürlüğümüzün ve bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hareket ederek çalışıyoruz. Bugün sizlere ülkenin değerli ilahiyatçılarından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu hocamızı buluşturuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu programda yaptığı konuşmada dini programların trilyonluk dizileri ezip geçtiğini belirterek, toplumun değiştiğini ifade ederek, İslam Tarihine ilişkin sohbette bulundu.

(AA-AT-Y)



25.04.2017 11:31:52 TSI

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