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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Cizre'nin çehresi değişiyor

25 Nisan 2017 Salı, 11:29
Cizre'nin çehresi değişiyor
Cizre'nin çehresi değişiyor

(Fotoğraflı)

Abidin Yel
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesinin, Sur Mahallesi'nde 22 dönümlük alan üzerinde inşa ettiği çok amaçlı modern park mahallenin çehresini değiştirdi.
İlçedeki yeşil alan eksikliğini gidermek ve yeni yeşil alanlar kazandırmak ilçenin dört bir tarafında çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cizre Belediyesi, birkaç ay önce Sur Mahallesi'nde 22 dönümlük alan üzerinde başlattığı park çalışmasını tamamladı. Yapılan modern parkla Sur Mahallesi'nin çehresi değişirken, insanların aileleriyle birlikte gezip dolaşabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri ve çocukların oyun oynayabilecekleri çok amaçlı bir park daha Cizre halkının hizmetine girmiş oldu.

"Cizre'ye modern bir görünüm kazandırıyoruz"
Cizre'ye Şehir görünümü kazandırmak ve bu yönde kentin gelişmesi ve modern bir görünüm kazanması için her alanda yoğun bir çalışmanın yapıldığını ifade eden Cizre Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Ahmet Adanur, "Bizler halkın yararına olan her çalışmayı yapmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Cizre'ye şehir görünümü kazandırmak için kentin dört bir yanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentte birçok mahallede yeni parklar inşa ettik ve bunlardan en önemlilerinden biri de Sur Mahallesi'nde 22 dönüm alan üzerinde inşa ettiğimiz parktır. Bu parklarımızın birçoğu bitmiş ve birçoğunda çalışmalarımız devam ediyor. Bizler Cizrelilerin desteğiyle kente modern bir şehir görünümü kazandırıyoruz" dedi.
(AY-MP-Y)

25.04.2017 11:37:59 TSI
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