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YYÜ'de yeşillendirme çalışması

25 Nisan 2017 Salı, 11:30
YYÜ'de yeşillendirme çalışması
YYÜ'de yeşillendirme çalışması

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) süratle devam eden inşaatların yanında çevre düzenlemesi çalışmaları da başlatıldı.
YYÜ'de hızla devam eden alle (yaya) yolu, kütüphane binası ve spor kompleksi inşaatının yanı sıra baharın gelmesiyle çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarına da start verildi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal'ın talimatıyla hız verilen peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında Yeşil Alan Müdürlüğü koordinasyonunda Zeve Yerleşkesinde 20 türden oluşan 10 bin fidan ile 50 bin çiçek toprakla buluşturuldu. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikimi yapıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Battal, uzun süredir devam eden kampus peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Hedeflerinin Van'a yakışır yeşil bir kampus olduğuna dikkat çeken Battal, "Son 6 yılda kampusumuzun çehresini değiştirdik. Yeni binalar, sosyal alanlar, kütüphane, spor kompleksi, alle yolu, yeni yemekhane, fakülte binaları, çevre yolu gibi çalışmalarla Zeve Yerleşkemizin çehresini değiştirdik. Bunları yaparken yeşillendirme, ağaçlandırma çalışmalarını da ihmal etmedik. Artık her anlamda Van'ımıza yakışan yeşil ve ferah bir kampus hedefine ulaşmak üzereyiz. Son yaptığımız rötuşlarla bu hedefimize biraz daha yaklaşmış olacağız. Dikilen fidanlarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(MSA-Y)

25.04.2017 11:38:30 TSI
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