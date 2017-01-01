25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni TOKİ bölgesinde sıcak asfaltlama başlıyor

25 Nisan 2017 Salı, 11:31
Yeni TOKİ bölgesinde sıcak asfaltlama başlıyor
Yeni TOKİ bölgesinde sıcak asfaltlama başlıyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oluşturulan Yeni TOKİ bölgesindeki ana yolun sıcak asfaltla düzenlenmesine yönelik alt yapı çalışmalarına başlandı.
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yeni TOKİ bölgesindeki 3. Etap' daki ana yolu, kilitli parke taşlarının sökümüne başlandı.
Yeni TOKİ bölgesinde toplam 2 kilometre uzunluğunda gerçekleştirilmesi planlanan sıcak asfaltlama uygulamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
(COŞ-AÖ-Y)

25.04.2017 11:40:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İl istihdam ve mesleki kurulları toplantısı yapıldı
YEREL

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ KURULLARI TOPLANTISI YAPILDI
İngiliz gençler keçeden el sanatları ürünü yaptı
YEREL

İNGİLİZ GENÇLER KEÇEDEN EL SANATLARI ÜRÜNÜ YAPTI
Acıgöl'de öğrenciler fidan dikti
YEREL

ACIGÖL'DE ÖĞRENCİLER FİDAN DİKTİ
Nevşehir'de ekmeğe zam geldi
YEREL

NEVŞEHİR'DE EKMEĞE ZAM GELDİ
Rafadan Tayfa müzikal ekibi çocuklarla buluştu
YEREL

RAFADAN TAYFA MÜZİKAL EKİBİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Şırnak-İdil'deki öğrencilerden, Başkan Karaaslan'a teşekkür ziyareti
YEREL

ŞIRNAK-İDİL'DEKİ ÖĞRENCİLERDEN, BAŞKAN KARAASLAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Nevşehir Külliyesi göz kamaştırıyor
YEREL

NEVŞEHİR KÜLLİYESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Turizm haftası kapanış töreni yapıldı
YEREL

TURİZM HAFTASI KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI
MHP Derinkuyu ilçe kongresi yapıldı
YEREL

MHP DERİNKUYU İLÇE KONGRESİ YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!