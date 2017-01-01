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Karekodlu Çek Uygulaması ve Çek Kanunu'ndaki Son Değişiklikler Semineri KTO'da Yapılacak

25 Nisan 2017 Salı, 11:33
Karekodlu Çek Uygulaması ve Çek Kanunu'ndaki Son Değişiklikler Semineri KTO'da Yapılacak
Karekodlu Çek Uygulaması ve Çek Kanunu'ndaki Son Değişiklikler Semineri KTO'da Yapılacak

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) işbirliğinde hazırlanan "Karekodlu Çek Uygulaması ve Çek Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler" konulu seminer, 28 Nisan 2017 Cuma günü saat 14.30'da Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecek.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda üyeleri başta olmak üzere tüm işletmeleri yakından ilgilendiren, Karekodlu Çek uygulaması ve Çek Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin yeni bir seminer programı hazırladıklarını belirtti.
Başkan Hiçyılmaz, tüm üyelerin ve sektör temsilcilerinin davetli olduğu seminerde, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Kasım Akdeniz'in sunum yapacağını ifade etti.
Hiçyılmaz, seminerde, yılbaşından itibaren zorunlu hale gelen Karekodlu Çek uygulaması ve Çek Kanunu'ndaki son değişikliklerin yanı sıra, piyasadaki çek sahtekârlığının önlenmesi ve karşılıksız çek sayısının azaltılmasını hedefleyen uygulamaların da detaylı şekilde anlatılacağını kaydetti.
(AÖ-Y)

25.04.2017 11:39:38 TSI
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