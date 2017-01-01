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Datçalı miniklerden bayram konseri



(Fotoğraflı)



Mehmet Ölmez

MUĞLA (İHA) - Datça Yılmazlar Ortaokulunda öğrencilerden oluşan Milli Egemenlik Korosunun verdiği konser büyük beğeni topladı.

Milli Egemenlik Konseri için Datça Yılmazlar Ortaokulu müzik öğretmeni Erşan Ergün tarafından oluşturulan 200 öğrencilik orkestra 2-3 ay gibi kısa sürede hazırlanarak Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalığa günümüzün müzik parçaları ile klasik müziğin çeşitli parçalarını çalarak burada bulunan kalabalığı coşturdu. Datça protokolünün katıldığı konseri İlçe Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ve çok sayıda vatandaş izledi.

Havanın soğuk olmasına rağmen yoğun bir halk topluluğunun izlediği konser günümüz ve eski parçalardan oluşan muhteşem konser sonunda alanda bulunan kalabalık tarafından ayakta alkışlandı.

Datça'da ilk defa böyle bir öğrenci topluluğunun oluşturularak konsere hazırlanmasını sağlayan Yılmazlar Ortaokulu müzik öğretmeni Erşan Ergün, "2-3 ay gibi kısa sürede hazırlanarak bu konsere hazırlandık olanak sağlanırsa öğrencilerimizin neler başarabileceğini kanıtladık. Öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.

(MÖ-MB-Y)



25.04.2017 11:42:06 TSI

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