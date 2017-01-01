25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Nazilli'de cadde ve sokaklar yenileniyor

25 Nisan 2017 Salı, 11:38
Nazilli'de cadde ve sokaklar yenileniyor
Nazilli'de cadde ve sokaklar yenileniyor
- Turan Mahallesi'nde alt yapısı tamamlanan sokak ve caddeler yenileniyor

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Turan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile 169 sokakta yol yenileme çalışması yaptı.
Nazilli Belediyesi tarafından Turan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ile 169 sokaklarda yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik kilitli parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Mevcut yolların öncelikle deforme olmuş asfaltları kazındı. Yolların tesviyesi yapıldıktan sonra kenar bordürleri çekildi ve iki sokağında yoluna her yönden kullanışlı olan kilitli parke taşı ile döşendi.
Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Turan Mahallemizin sokaklarında daha önceden tespitini yaptığımız yollarda yenileme ve düzenleme çalışmalarına Fevzi Çakmak Caddesinden başlamış bulunmaktayız. Aydem, doğalgaz çalışmaları nedeni ile sokaklarda oluşan deforme ve bozulmalar nedeni ile kötü görüntüye sahip olan tüm sokaklarda çalışmalarımız devam edecek. Şimdiye dek alt yapı çalışmalarının tamamen bitirilmesi için bekleme sürecinde idik. Bozuk ve deforme olan tüm yollarımızı parke taşı ile kaplayacağız" dedi.
(MB-Y)

25.04.2017 11:46:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu sahne aldı
YEREL

NAZİLLİ BELEDİYESİ ÇOCUK TİYATROSU SAHNE ALDI
Öğretmen adaylarından anlamlı sergi
YEREL

ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN ANLAMLI SERGİ
Aydın'da mesai saatleri değişiyor
YEREL

AYDIN'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR
Aydın'da 191 çiftçiye eğitim verildi
YEREL

AYDIN'DA 191 ÇİFTÇİYE EĞİTİM VERİLDİ
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Kuru meyve sektörü 1 milyar 350 milyon dolar ihracat hedefliyor
YEREL

KURU MEYVE SEKTÖRÜ 1 MİLYAR 350 MİLYON DOLAR İHRACAT HEDEFLİYOR
Karaer; &quot;Ebeler, sağlık hizmet sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından birisidir&quot;
YEREL

KARAER; "EBELER, SAĞLIK HİZMET SİSTEMİMİZİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARINDAN BİRİSİDİR"
ydın'dan iki takım zıpkınla balık avında final bileti aldı
YEREL

YDIN'DAN İKİ TAKIM ZIPKINLA BALIK AVINDA FİNAL BİLETİ ALDI
Mısır ve Hububat desteğinde fark ödemesi başvurusu için son gün 28 Nisan
YEREL

MISIR VE HUBUBAT DESTEĞİNDE FARK ÖDEMESİ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN 28 NİSAN
Bu fotoğraf Karadeniz'de değil Aydın'da çekildi
YEREL

BU FOTOĞRAF KARADENİZ'DE DEĞİL AYDIN'DA ÇEKİLDİ
FETÖ soruşturması okulun adını değiştirtti
YEREL

FETÖ SORUŞTURMASI OKULUN ADINI DEĞİŞTİRTTİ
Kuşadası Ticaret Odası tanıtımda ilklere imza atıyor
YEREL

KUŞADASI TİCARET ODASI TANITIMDA İLKLERE İMZA ATIYOR
Aydın'daki boğulma
YEREL

AYDIN'DAKİ BOĞULMA
Derede boğulan küçük Volkan'a hüzünlü veda
YEREL

DEREDE BOĞULAN KÜÇÜK VOLKAN'A HÜZÜNLÜ VEDA
Sökeli balık adamlar Türkiye Şampiyonası biletini kaptı
YEREL

SÖKELİ BALIK ADAMLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BİLETİNİ KAPTI
Söke'de geleneksel hat sanatı yaşatılıyor
YEREL

SÖKE'DE GELENEKSEL HAT SANATI YAŞATILIYOR
Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi finalden ödülle döndü
YEREL

YÜKSEL YALOVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ FİNALDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ
Ertem; &quot;Yeni oluşumun vereceği cevap önemliydi&quot;
YEREL

ERTEM; "YENİ OLUŞUMUN VERECEĞİ CEVAP ÖNEMLİYDİ"
Nazilli Ticaret Odası üyelerine 'Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü' eğitimi
YEREL

NAZİLLİ TİCARET ODASI ÜYELERİNE 'PROJE HAZIRLAMA VE PROJE DÖNGÜSÜ' EĞİTİMİ
Söke Belediyesi çocuklara bayram yaşattı
YEREL

SÖKE BELEDİYESİ ÇOCUKLARA BAYRAM YAŞATTI
Aydın'da boğulma
YEREL

AYDIN'DA BOĞULMA
Başkan Özakcan, şoförlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN, ŞOFÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ
Aydın şehitler için yürüyecek
YEREL

AYDIN ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYECEK
Efeler Belediyesinden çocuklara 23 Nisan armağanı
YEREL

EFELER BELEDİYESİNDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN ARMAĞANI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en mutlu illeri
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI BU İLDE YAŞIYOR!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Zokora imzayı attı! Nereden nereye...
  • 4 Felaket anı böyle görüntülendi!