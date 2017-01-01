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Meram'da tiyatrolu aile akademisi

25 Nisan 2017 Salı, 11:39
Meram'da tiyatrolu aile akademisi
Meram'da tiyatrolu aile akademisi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumuna yönelik aile akademisi eğitim seminerleri başlıyor.
Meram Belediyesi tarafından kısa bir süre önce hizmete açılan Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinde faaliyetlerini sürdüren Kadın ve Aile Müdürlüğü, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine hız verdi. Bu kapsamda planlanan tiyatrolu aile akademisi eğitim seminerleri verilecek. Eğitim programları ise şöyle: "Yunus Emre Mahallesi, Alavardı Mahallesi 26 Nisan Çarşamba Günü Saat:14.00 Yer: Altuncan Hatun Kabul Salonu. Pirebi Mahallesi, Aksinne Mahallesi, Abdülaziz Mahallesi 4 Mayıs Perşembe, Saat: 14.00 Yer: Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu. Gödene Mahallesi 8 Mayıs Pazartesi, Saat: 14.00,Yer: Gödene Bilgi Merkezi. Küçük Kovanağzı Mahallesi, Büyük Kovanağzı Mahallesi 11 Mayıs Perşembe Saat: 14.00 Yer: Ali Taşoluk İlkokulu."
Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bireyleri ve toplumu bir arada tutan aile kurumu, hoşgörü, sevgi ve karşılıklı anlayış çerçevesinde yetişen bireyler, güçlü toplum olmanın temel esasıdır. Göç ve kentleşme, kültürel değerlerdeki aşınma, bireyselleşmenin artması, aile eğitimindeki eksiklikler, yeni iletişim teknolojileri gibi nedenlerle, aile üyeleri arasındaki iletişim azalmış, boşanmalar artmış, tek ebeveynli ailelerin oranı yükselmiş ve aile kurumu zayıflamaya başlamıştır. Bu programla, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması amaçlanmaktadır" denildi.
(US-AH-Y)

25.04.2017 11:48:26 TSI
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