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Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu sahne aldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro Topluluğu 'Bizim Günümüz' adlı tiyatro oyunlarını sahneledi.

Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro Topluluğunun hazırladığı tek perdelik 'Bizim Günümüz' isimli tiyatro oyunu Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahnelendi. Yönetmenliğini Mukaddes Yüksel'in, yardımcı yönetmenliklerini de Selin Yüksel ile Semra Öge'nin yaptığı oyun tek seans olarak sunuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahnelenen tek seanslık tiyatro oyununu çocuk izleyiciler kadar büyükler de ilgiyle izledi. Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu eğitmeni Mukaddes Yüksel tarafından yazılan oyunda 33 öğrenci sahne aldı. Miniklerin usta tiyatroculara taş çıkarttığı oyunun sonunda Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Demir küçük gurup oyuncularını tek tek kutladı. Gurubun eğitmeni ve yönetmeni Mukaddes Yüksel'e emeklerinden dolayı teşekkür eden Müdür Fatih Demir Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık adına çiçek takdiminde bulundu.

(MB-Y)



25.04.2017 11:53:32 TSI

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